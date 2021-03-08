Кавани покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет английский клуб по окончании сезона.

Как сообщил журналист Мануэль Оливари в «Твиттере», уругваец решил вернуться в Южную Америку. Ожидается, что приоритетным вариантом для Кавани является «Бока Хуниорс». Эдинсон понимает, что ему нужно будет пойти на понижение зарплаты, переговоры начнутся в ближайшее время.

34-летний Кавани сыграл двадцать пять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт Эдинсона с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в двенадцать миллионов евро.