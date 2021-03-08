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Кавани покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

08 Марта 2021, 19:16,

Форвард «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани покинет английский клуб по окончании сезона.

Как сообщил журналист Мануэль Оливари в «Твиттере», уругваец решил вернуться в Южную Америку. Ожидается, что приоритетным вариантом для Кавани является «Бока Хуниорс». Эдинсон понимает, что ему нужно будет пойти на понижение зарплаты, переговоры начнутся в ближайшее время.

34-летний Кавани сыграл двадцать пять матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал две голевые передачи. Контракт Эдинсона с «манкунианцами» рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость уругвайца оценивается в двенадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Эдинсон Кавани, Бока Хуниорс
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Комментарии (1)
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Super fanat
08 Марта 2021, 20:21

Очень-очень жаль, мог наставлять Рэшфорда с Марсьялем и дальше. Видимо, справедливо чувствует, что уже не тянет и пора домой... А ведь потенциал трансфера был бомбезным! Как Ибрагимович - возрастной форвард, да забивной, с характером на поле и незаменимым опытом, инстинкт убийцы присутствовал. Идеальный вариант для любого топ-клуба. Но,как и Ибрагимович, в МЮ провалился. Причины неизвестны.

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