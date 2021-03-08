Кейн и Сон - рекордсмены АПЛ

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» встречался с «Кристал Пэлас». Подопечные Жозе Моуринью отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.

В этом поединке Сон Хынмин отметился результативной передачей на своего партнера по атаке Гарри Кейна. Таким образом, пара нападающих «шпор» уже 14 раз ассистировала друг другу в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Как сообщает OptaJoe, они побили рекорд, который принадлежал дуэту «Блэкберна» Алан Ширер - Крис Саттон. Эта парочка сделала 13 ассистов в отдельном сезоне.

«Тоттенхэм» набрал 45 баллов и располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.