Кейн и Сон - рекордсмены АПЛ

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08 Марта 2021, 10:59,
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В матче 27-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» встречался с «Кристал Пэлас». Подопечные Жозе Моуринью отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.
В этом поединке Сон Хынмин отметился результативной передачей на своего партнера по атаке Гарри Кейна. Таким образом, пара нападающих «шпор» уже 14 раз ассистировала друг другу в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Как сообщает OptaJoe, они побили рекорд, который принадлежал дуэту «Блэкберна» Алан Ширер - Крис Саттон. Эта парочка сделала 13 ассистов в отдельном сезоне.
«Тоттенхэм» набрал 45 баллов и располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Гарри Кейн, Сон Хынмин