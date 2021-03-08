Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Кейн и Сон - рекордсмены АПЛ

08 Марта 2021, 10:59,

В матче 27-го тура английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» встречался с «Кристал Пэлас». Подопечные Жозе Моуринью отпраздновали уверенную победу со счетом 4:1.

В этом поединке Сон Хынмин отметился результативной передачей на своего партнера по атаке Гарри Кейна. Таким образом, пара нападающих «шпор» уже 14 раз ассистировала друг другу в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии. Как сообщает OptaJoe, они побили рекорд, который принадлежал дуэту «Блэкберна» Алан Ширер - Крис Саттон. Эта парочка сделала 13 ассистов в отдельном сезоне.

«Тоттенхэм» набрал 45 баллов и располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Гарри Кейн, Сон Хынмин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Бензема спас «Реал» в дерби Мадрида: «Атлетико» упустил победу на последних минутах
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола