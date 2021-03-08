Впервые с 1952 года «Ливерпуль» не может победить в восьми домашних матчах АПЛ подряд

Крах «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге продолжается. В рамках 27-го тура подопечные Юргена Клоппа на домашнем стадионе потерпели поражение от «Фулхэма» со счетом 0:1.

Как информирует Opta в «Твиттере», мерсисайдский клуб продлил свою безвыигрышную серию на «Энфилде» в Премьер-лиге до восьми поединков - шесть поражений и две ничьи. Антирекорд клуба - 10 кряду домашних матчей без побед. Это произошло в сезоне-1951/1952.

Последний раз «Ливерпуль» побеждал на «Энфилде» 16-го декабря во встрече с лондонским «Тоттенхэмом» (2:1).

После 28 проведенных поединков мерсисайдцы набрали 43 балла и занимают лишь восьмое место в турнирной таблице АПЛ.