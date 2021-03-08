Кьюэлл уволен с поста главного тренера клуба 4-го дивизиона Англии

Экс-футболист «Ливерпуля» и «Лидса» Гарри Кьюэлл отправлен в отставку с поста главного тренера клуба «Олдхэм», выступающего в четвертом дивизионе английского чемпионата. Об этом информирует Sky Sports.

42-летний австралийский специалист, а также его ассистент Алан Мейбери покинули команду после ничейного результата в поединке против «Саутенда». В настоящий момент «Олдхэм» занимает лишь 16-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Кьюэлл занимал пост главного тренера «Олдхэма» с августа минувшего года. Под его руководством команда одержала всего 11 побед в 32 проведенных поединках.