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Кьюэлл уволен с поста главного тренера клуба 4-го дивизиона Англии

08 Марта 2021, 09:14,

Экс-футболист «Ливерпуля» и «Лидса» Гарри Кьюэлл отправлен в отставку с поста главного тренера клуба «Олдхэм», выступающего в четвертом дивизионе английского чемпионата. Об этом информирует Sky Sports.

42-летний австралийский специалист, а также его ассистент Алан Мейбери покинули команду после ничейного результата в поединке против «Саутенда». В настоящий момент «Олдхэм» занимает лишь 16-е место в турнирной таблице.

Напомним, что Кьюэлл занимал пост главного тренера «Олдхэма» с августа минувшего года. Под его руководством команда одержала всего 11 побед в 32 проведенных поединках.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Олдхэм, Гарри Кьюэлл
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