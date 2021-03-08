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Моуринью: «В перерыве я сказал парням, что очень доволен пропущенным голом»

08 Марта 2021, 00:47,

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался о победе над «Кристал Пэлас» (4:1).

«В перерыве я сказал парням, что очень доволен пропущенным голом. Они подумали, что я сошёл с ума. То, как команда начала второй тайм, показывает, что никто не чувствует на себе давления. Это была хорошая неделя для нас. Через несколько дней нам предстоит сыграть важный матч в Лиге Европы, а потом мы сразимся с «Арсеналом», нет ничего лучше, чем победить в обеих встречах», - цитирует Моуринью Sky Sports.

После двадцати семи туров «Тоттенхэм» расположился на шестом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью, Кристал Пэлас
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