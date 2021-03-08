Бэйл: «Мне потребовалось некоторое время на адаптацию, но таковы реалии»

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:1).

«Мы знали, что будет сложно играть против «Кристал Пэлас». Мы прекрасно сыграли во втором тайме, и я чувствовал, что команда находится в отличных кондициях.

Я рад, что мне удалось внести вклад в сегодняшнюю победу. Мы хотим закрепить нашу уверенность в себе и продолжать побеждать. Я бы не переходил в «Тоттенхэм», если бы не считал, что могу усилить эту команду. Мне потребовалось некоторое время на адаптацию, но таковы реалии. Сейчас я чувствую себя хорошо и надеюсь, что смогу сохранить эту форму», - цитирует валлийца BBC.