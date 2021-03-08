Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Бэйл: «Мне потребовалось некоторое время на адаптацию, но таковы реалии»

08 Марта 2021, 00:37,

Вингер «Реала» Гарет Бэйл, выступающий на правах аренды за «Тоттенхэм», прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (4:1).

«Мы знали, что будет сложно играть против «Кристал Пэлас». Мы прекрасно сыграли во втором тайме, и я чувствовал, что команда находится в отличных кондициях.

Я рад, что мне удалось внести вклад в сегодняшнюю победу. Мы хотим закрепить нашу уверенность в себе и продолжать побеждать. Я бы не переходил в «Тоттенхэм», если бы не считал, что могу усилить эту команду. Мне потребовалось некоторое время на адаптацию, но таковы реалии. Сейчас я чувствую себя хорошо и надеюсь, что смогу сохранить эту форму», - цитирует валлийца BBC.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Гарет Бэйл
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»
Дубль Мораты принёс «Ювентусу» волевую победу над «Лацио»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола