Дубли Бэйла и Кейна позволили «Тоттенхэму» разгромно выиграть дерби

В 27-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл против «Кристал Пэлас» и добился своего. В первом тайме было не так много моментов. Гарет Бэйл разобрался с противниками, а вот Хынмин Сон головой пробил в голкипера. Валлиец снова оказался на острие, когда поразил пустую часть ворот после навеса от лицевой линии Гарри Кейном. На 45-й минуте Кристиан Бентеке стал автором первого удара у гостей, и он сразу стал голевым. В начале второго тайма Гарри Кейн сбросил мяч под второй гол Бэйла, а вскоре и сам забил ярким ударом в касание. Уилфрид Заха пробил в штангу, а вот Кейн оформил дубль после скидки Сона на пустые ворота - 4:1. «Шпоры» вышли на шестое место в одном очке от еврокубков и двух - от зоны Лиги чемпионов.