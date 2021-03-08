Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Дубли Бэйла и Кейна позволили «Тоттенхэму» разгромно выиграть дерби

08 Марта 2021, 00:09,

В 27-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл против «Кристал Пэлас» и добился своего. В первом тайме было не так много моментов. Гарет Бэйл разобрался с противниками, а вот Хынмин Сон головой пробил в голкипера. Валлиец снова оказался на острие, когда поразил пустую часть ворот после навеса от лицевой линии Гарри Кейном. На 45-й минуте Кристиан Бентеке стал автором первого удара у гостей, и он сразу стал голевым. В начале второго тайма Гарри Кейн сбросил мяч под второй гол Бэйла, а вскоре и сам забил ярким ударом в касание. Уилфрид Заха пробил в штангу, а вот Кейн оформил дубль после скидки Сона на пустые ворота - 4:1. «Шпоры» вышли на шестое место в одном очке от еврокубков и двух - от зоны Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Тоттенхэм 4:1 Кристал Пэлас
(1:0) Бэйл Гарет 25'    
    45' Бентеке Кристиан (1:1)
(2:1) Бэйл Гарет 49'    
(3:1) Кейн Гарри 52'    
(4:1) Кейн Гарри 77'    
Льорис Уго Доэрти Мэтт   90' Санчес Давинсон Алдервейрельд Тоби Регилон Серхио Хёйбьерг Пьер-Эмиль Уинкс Гарри   70' (Ламела Эрик (   70') Бэйл Гарет   70' (Сиссоко Мусса (   70') Лукас Моура Сон Хынмин Кейн Гарри   80' (Винисиус Карлос (   80')
Запасные: Н'Домбеле Тангай Дэвис Бен Бергвейн Стевен Дайер Эрик Алли Деле Харт Джо
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Куйяте Шейку Кэхилл Гари   35' Ван Анхольт Патрик Таунсенд Андрос   65' (Шлупп Джеффри (   65') Ридевальд Жайро   47' Миливоевич Лука Эзе Эберечи   46' (Заха Уилфрид (   46') Айю Джордан   29' Бентеке Кристиан   74' (Матета Жан-Филипп (   74')
Запасные: Бачуайи Миши Уикхэм Коннор Батлэнд Джек Данн Скотт Келли Мартин
07 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Гарет Бэйл, Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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0
Underdog
08 Марта 2021, 00:16

Кейн монстр. 2+2. Вот кто действительно олицетворяет Тоттенхэм

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