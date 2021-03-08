Дубли Бэйла и Кейна позволили «Тоттенхэму» разгромно выиграть дерби

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08 Марта 2021, 00:09,
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В 27-м туре чемпионата Англии «Тоттенхэм» играл против «Кристал Пэлас» и добился своего. В первом тайме было не так много моментов. Гарет Бэйл разобрался с противниками, а вот Хынмин Сон головой пробил в голкипера. Валлиец снова оказался на острие, когда поразил пустую часть ворот после навеса от лицевой линии Гарри Кейном. На 45-й минуте Кристиан Бентеке стал автором первого удара у гостей, и он сразу стал голевым. В начале второго тайма Гарри Кейн сбросил мяч под второй гол Бэйла, а вскоре и сам забил ярким ударом в касание. Уилфрид Заха пробил в штангу, а вот Кейн оформил дубль после скидки Сона на пустые ворота - 4:1. «Шпоры» вышли на шестое место в одном очке от еврокубков и двух - от зоны Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Бэйл Гарет 25'
|45' Бентеке Кристиан (1:1)
|(2:1) Бэйл Гарет 49'
|(3:1) Кейн Гарри 52'
|(4:1) Кейн Гарри 77'
Льорис Уго • Доэрти Мэтт • 90'Санчес Давинсон • Алдервейрельд Тоби • Регилон Серхио • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • Уинкс Гарри 70' ( Ламела Эрик ( 70') • Бэйл Гарет 70' ( Сиссоко Мусса ( 70') • Лукас Моура • Сон Хынмин • Кейн Гарри 80' ( Винисиус Карлос ( 80')
Запасные: Н'Домбеле Тангай • Дэвис Бен • Бергвейн Стевен • Дайер Эрик • Алли Деле • Харт Джо
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Куйяте Шейку • Кэхилл Гари • 35'Ван Анхольт Патрик • Таунсенд Андрос 65' ( Шлупп Джеффри ( 65') • Ридевальд Жайро • 47'Миливоевич Лука • Эзе Эберечи 46' ( Заха Уилфрид ( 46') • Айю Джордан • 29'Бентеке Кристиан 74' ( Матета Жан-Филипп ( 74')
Запасные: Бачуайи Миши • Уикхэм Коннор • Батлэнд Джек • Данн Скотт • Келли Мартин
07 марта. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Кристал Пэлас, Гарет Бэйл, Гарри Кейн
Кейн монстр. 2+2. Вот кто действительно олицетворяет Тоттенхэм