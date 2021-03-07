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Паркер – о победе над «Ливерпулем»: «Горжусь своей командой»

07 Марта 2021, 20:22,

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал победу над «Ливерпулем».

«В первом тайме мы играли именно так, как я и хотел. Я был уверен, что нам по силам заработать очки в матче с «Ливерпулем». Мы заслужили первый гол. Во втором тайме мы проявили другие качества – характер, стойкость и упорство. Очень горжусь своей командой. Большую часть этого сезона нам не удавалось заполучить то, что мы заслуживали, но сегодня всё сложилось иначе», - цитирует Паркера Sky Sports.

После двадцати восьми туров «Фулхэм» занимает восемнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Фулхэм, Скотт Паркер
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Комментарии (1)
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Alex1972
07 Марта 2021, 20:41

Стэтхем тоже гордится... Хе..

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