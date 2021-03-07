Паркер – о победе над «Ливерпулем»: «Горжусь своей командой»

Главный тренер «Фулхэма» Скотт Паркер прокомментировал победу над «Ливерпулем».

«В первом тайме мы играли именно так, как я и хотел. Я был уверен, что нам по силам заработать очки в матче с «Ливерпулем». Мы заслужили первый гол. Во втором тайме мы проявили другие качества – характер, стойкость и упорство. Очень горжусь своей командой. Большую часть этого сезона нам не удавалось заполучить то, что мы заслуживали, но сегодня всё сложилось иначе», - цитирует Паркера Sky Sports.

После двадцати восьми туров «Фулхэм» занимает восемнадцатое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.