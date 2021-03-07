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Клопп прокомментировал поражение от «Фулхэма»

07 Марта 2021, 19:40,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Фулхэма» (0:1).

«Сразу было ясно, что «Фулхэм» доставит нам проблем. Это хорошая команда, которая несомненно должна сохранить прописку в английской Премьер-лиге.

В некоторых моментах мы должны были сыграть лучше, но нам не удается забивать голы – это серьезная проблема. Было бы прекрасно узнать, как можно в одночасье избавиться от всего этого.

Мои парни хотели сегодня победить, но «Фулхэм» выиграл, а значит хотел этого больше. Но я не думаю, что проблема в отсутствии желания», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Фулхэм
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Комментарии (1)
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CELTIC FROST
07 Марта 2021, 20:15

Юрген, доколе? Научи их опять создавать моменты и забивать!Глядеть на все это тошно((

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