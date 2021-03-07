Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Фулхэма» (0:1).

«Сразу было ясно, что «Фулхэм» доставит нам проблем. Это хорошая команда, которая несомненно должна сохранить прописку в английской Премьер-лиге.

В некоторых моментах мы должны были сыграть лучше, но нам не удается забивать голы – это серьезная проблема. Было бы прекрасно узнать, как можно в одночасье избавиться от всего этого.

Мои парни хотели сегодня победить, но «Фулхэм» выиграл, а значит хотел этого больше. Но я не думаю, что проблема в отсутствии желания», - цитирует немецкого специалиста Sky Sports.