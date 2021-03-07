«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лидса»

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07 Марта 2021, 18:59,
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Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас может сменить клуб в летнее трансферное окно.
По информации UOL, интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» уже сделали запрос в «Лидс» и планируют начать переговоры в ближайшее время. Руководство одного из лидеров английской Премьер-лиги считает, что Рафнья легко адаптируется в новой команде.
24-летний бразилец принял участие в двадцати девяти матчах «Лидса» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал семь голевых передач. Трансферная стоимость Рафиньи по версии портала Transfermarkt оценивается в восемнадцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Манчестер Юнайтед, Лидс, Трансферы футбола - лето 2021, Рафинья Диас