«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лидса»

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации UOL, интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» уже сделали запрос в «Лидс» и планируют начать переговоры в ближайшее время. Руководство одного из лидеров английской Премьер-лиги считает, что Рафнья легко адаптируется в новой команде.

24-летний бразилец принял участие в двадцати девяти матчах «Лидса» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал семь голевых передач. Трансферная стоимость Рафиньи по версии портала Transfermarkt оценивается в восемнадцать миллионов евро.