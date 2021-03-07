Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Манчестер Юнайтед» интересуется полузащитником «Лидса»

07 Марта 2021, 18:59,

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас может сменить клуб в летнее трансферное окно.

По информации UOL, интерес к футболисту проявляет «Манчестер Юнайтед». «Манкунианцы» уже сделали запрос в «Лидс» и планируют начать переговоры в ближайшее время. Руководство одного из лидеров английской Премьер-лиги считает, что Рафнья легко адаптируется в новой команде.

24-летний бразилец принял участие в двадцати девяти матчах «Лидса» во всех турнирах нынешнего сезона, забил семь голов и отдал семь голевых передач. Трансферная стоимость Рафиньи по версии портала Transfermarkt оценивается в восемнадцать миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Юнайтед, Лидс, Трансферы футбола - лето 2021, Рафинья Диас
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
«Атлетико» Мадрид - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
«Атлетико» Мадрид - «Реал» Мадрид: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола