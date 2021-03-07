Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд

|
07 Марта 2021, 18:54,
|
|
«Ливерпуль» принимал аутсайдеров АПЛ из «Фулхэма» после пяти домашних поражений кряду. Невероятно, но «красные» на «Энфилде» проиграли и в шестой раз. При этом лондонцы были гораздо острее. В первом тайме Адемола Лукман чудом не попал в створ, он же бил из штрафной и попал в защитника, а в конце первого тайма Марио Лемина отправил мяч в сетку из пределов штрафной площади. После перерыва Диого Жота едва не отыграл отставание, но блестяще среагировал голкипер, а удар Садио Мане головой пришелся в перекладину.
«Ливерпуль» остается на седьмом месте и рискует вообще остаться без еврокубков.
Протокол игры
|45' Лемина Марио (0:1)
Алиссон Бекер • Уильямс Неко 77' ( Александер-Арнольд Трент ( 77') • Филлипс Натаниэль • Уильямс Рис III • Робертсон Эндрю • Милнер Джеймс 77' ( Фабиньо Энрике ( 77') • Вейналдум Джорджиньо 62' ( Мане Садио ( 62') • Кейта Наби • 90'Шакири Джердан • Салах Мохамед • Жота Диогу 42'
Запасные: Тьяго Алькантара • Окслейд-Чемберлен Алекс • Джонс Кёртис • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель • Ориги Дивок
Ареола Альфонс • Тете Кенни • 38'Андерсен Йоаким • Адарабиойо Олуватосин • Эйна Ола • Рид Бобби • Лемина Марио • 47'Рид Харрисон • Лукмен Адемола 83' ( Робинсон Энтони ( 83') • Кавалейру Иван 85' ( Митрович Александр ( 85' ) • 90'Майя Джош 67' ( Лофтус-Чик Рубен ( 67')
Запасные: Конголо Теренс • Гектор Майкл • Брайан Джо • Замбо-Ангисса Андре-Франк • Фабрисио Агосто • Рим Тим
07 марта. Стадион "Энфилд".
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ливерпуль, Фулхэм
По сути, единственный шанс спасти сезон - выиграть ЛЧ. Это будет круто, хотя и неимоверно трудно.
И сам факт наличия вас стервятников в таком количестве на ветке Ливерпуля после его очередного поражения говорит о многом!
Как же вас бесило самое быстрое чемпионство в истории.
А проблемы Ливерпуля временны!
Так что радуйтесь пока есть возможность...
Ох уж эти стервятники))
Многих нету потому что удовлетворены долгожданным чемпионством.
И по себе могу сказать ожидание всегда отличается от реальности. То ли недостаток эмоций, то ли избыток.
Напомню что никто такого не ожидал. Шли к концу декабря на Первом месте.
Несмотря на все травмы
20 с лишним сочетаний ЦЗ...
И кстати никто не обязан заходить и строчить комментарии после каждого поражения...
Просто все в шоке и переживают это в себе
Если уйдут Клопп, Салах, Мане или Хендерсон Ливерпуль окончательно превратится в средненькую команду АПЛ....
Середина таблицы еще ближе! :))) Завоевали пару трофеев и хватит теперь на очередные 30 лет :))
В следующем туре Ливке предстоит выезд к Волкам, а это очень агрессивная команда. По ходу чемпион без ЛЧ на следующий сезон (?)
Файерленд с языка снял.
Вспоминаю прошлый сезон когда неадекватные глоры Ливерпуля стебались над всеми. И кто-то им сказал,что всё проходит и им бы нужно держать себя в руках. В итоге этих глоров уже с полгода не видно
Ну, не полгода, а пару месяцев. Но это не отменяет самого факта. На то они и глоры.
Я их давно не видел. Возможно из-за того,что не всегда захожу на ветки Ливерпуля)))
Наигрались в топов, пора и обратно на 7-10 место.
Так так, а куда подевались фанаты Ливерпуля ? Помню, один тут смеялся на пенсами. Я еще сказал ему, что эти пенсы перегонят ваш Ливерпуль. И потом еще, подобные индивиды, называют всех остальных глорьем.
Я так понимаю, это некий Кинг Кенни, не иначе. Гнул из себя, что кругом - мелкие клубишки, что он Лев Толстой, а на деле как мы видим... простой. глор. Мне Ливерпуль вот реально очень . Я к ним неравнодушен уже больше 20 лет, хотя болею и МЮ, иза Арсенал, тем самым разрывая шаблон некоторых местных якобы труъ-болел)) Ну, они-то словно на фанатской трибуне - на КОПе сидят, не иначе. Куда уж мне.. // А по теме. Провал после первого промежуточного мета к началу января просто жуткий и необъяснимый. Надо что-то или кого-то (тренера, некоторых игроков) менять. Увы, команда просто разучилась внезапно играть.
Через лет тридцать появится очередная партия)))
жесть