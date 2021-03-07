Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд

«Ливерпуль» принимал аутсайдеров АПЛ из «Фулхэма» после пяти домашних поражений кряду. Невероятно, но «красные» на «Энфилде» проиграли и в шестой раз. При этом лондонцы были гораздо острее. В первом тайме Адемола Лукман чудом не попал в створ, он же бил из штрафной и попал в защитника, а в конце первого тайма Марио Лемина отправил мяч в сетку из пределов штрафной площади. После перерыва Диого Жота едва не отыграл отставание, но блестяще среагировал голкипер, а удар Садио Мане головой пришелся в перекладину.

«Ливерпуль» остается на седьмом месте и рискует вообще остаться без еврокубков.