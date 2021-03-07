Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Это уже совсем не смешно - «Ливерпуль» проиграл дома в шестой раз подряд

07 Марта 2021, 18:54,

«Ливерпуль» принимал аутсайдеров АПЛ из «Фулхэма» после пяти домашних поражений кряду. Невероятно, но «красные» на «Энфилде» проиграли и в шестой раз. При этом лондонцы были гораздо острее. В первом тайме Адемола Лукман чудом не попал в створ, он же бил из штрафной и попал в защитника, а в конце первого тайма Марио Лемина отправил мяч в сетку из пределов штрафной площади. После перерыва Диого Жота едва не отыграл отставание, но блестяще среагировал голкипер, а удар Садио Мане головой пришелся в перекладину.

«Ливерпуль» остается на седьмом месте и рискует вообще остаться без еврокубков.

Протокол игры  
Ливерпуль 0:1 Фулхэм
    45' Лемина Марио (0:1)
Алиссон Бекер Уильямс Неко   77' (Александер-Арнольд Трент (   77') Филлипс Натаниэль Уильямс Рис III Робертсон Эндрю Милнер Джеймс   77' (Фабиньо Энрике (   77') Вейналдум Джорджиньо   62' (Мане Садио (   62') Кейта Наби   90' Шакири Джердан Салах Мохамед Жота Диогу   42'
Запасные: Тьяго Алькантара Окслейд-Чемберлен Алекс Джонс Кёртис Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель Ориги Дивок
Ареола Альфонс Тете Кенни   38' Андерсен Йоаким Адарабиойо Олуватосин Эйна Ола Рид Бобби Лемина Марио   47' Рид Харрисон Лукмен Адемола   83' (Робинсон Энтони (   83') Кавалейру Иван   85' (Митрович Александр (   85'   90') Майя Джош   67' (Лофтус-Чик Рубен (   67')
Запасные: Конголо Теренс Гектор Майкл Брайан Джо Замбо-Ангисса Андре-Франк Фабрисио Агосто Рим Тим
07 марта. Стадион "Энфилд".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль, Фулхэм
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Комментарии (13)
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0
CELTIC FROST
07 Марта 2021, 19:51

По сути, единственный шанс спасти сезон - выиграть ЛЧ. Это будет круто, хотя и неимоверно трудно.

0
KING KENNI
07 Марта 2021, 19:49

И сам факт наличия вас стервятников в таком количестве на ветке Ливерпуля после его очередного поражения говорит о многом!
Как же вас бесило самое быстрое чемпионство в истории.
А проблемы Ливерпуля временны!
Так что радуйтесь пока есть возможность...

0
KING KENNI
07 Марта 2021, 19:43

Ох уж эти стервятники))
Многих нету потому что удовлетворены долгожданным чемпионством.
И по себе могу сказать ожидание всегда отличается от реальности. То ли недостаток эмоций, то ли избыток.
Напомню что никто такого не ожидал. Шли к концу декабря на Первом месте.
Несмотря на все травмы
20 с лишним сочетаний ЦЗ...
И кстати никто не обязан заходить и строчить комментарии после каждого поражения...
Просто все в шоке и переживают это в себе

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0
Misha_diablo_football
07 Марта 2021, 19:27

Если уйдут Клопп, Салах, Мане или Хендерсон Ливерпуль окончательно превратится в средненькую команду АПЛ....

1
Gangsta City
07 Марта 2021, 19:25

Середина таблицы еще ближе! :))) Завоевали пару трофеев и хватит теперь на очередные 30 лет :))
В следующем туре Ливке предстоит выезд к Волкам, а это очень агрессивная команда. По ходу чемпион без ЛЧ на следующий сезон (?)

2
Underdog
07 Марта 2021, 19:13

Файерленд с языка снял.
Вспоминаю прошлый сезон когда неадекватные глоры Ливерпуля стебались над всеми. И кто-то им сказал,что всё проходит и им бы нужно держать себя в руках. В итоге этих глоров уже с полгода не видно

1
CELTIC FROST
07 Марта 2021, 19:27

Ну, не полгода, а пару месяцев. Но это не отменяет самого факта. На то они и глоры.

0
Underdog
07 Марта 2021, 19:35

Я их давно не видел. Возможно из-за того,что не всегда захожу на ветки Ливерпуля)))

0
Promt Roman
07 Марта 2021, 19:09

Наигрались в топов, пора и обратно на 7-10 место.

1
fireland
07 Марта 2021, 19:08

Так так, а куда подевались фанаты Ливерпуля ? Помню, один тут смеялся на пенсами. Я еще сказал ему, что эти пенсы перегонят ваш Ливерпуль. И потом еще, подобные индивиды, называют всех остальных глорьем.

2
CELTIC FROST
07 Марта 2021, 19:26

Я так понимаю, это некий Кинг Кенни, не иначе. Гнул из себя, что кругом - мелкие клубишки, что он Лев Толстой, а на деле как мы видим... простой. глор. Мне Ливерпуль вот реально очень . Я к ним неравнодушен уже больше 20 лет, хотя болею и МЮ, иза Арсенал, тем самым разрывая шаблон некоторых местных якобы труъ-болел)) Ну, они-то словно на фанатской трибуне - на КОПе сидят, не иначе. Куда уж мне.. // А по теме. Провал после первого промежуточного мета к началу января просто жуткий и необъяснимый. Надо что-то или кого-то (тренера, некоторых игроков) менять. Увы, команда просто разучилась внезапно играть.

2
375297059505
07 Марта 2021, 19:11

Через лет тридцать появится очередная партия)))

0
ARTUR
07 Марта 2021, 19:03

жесть

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