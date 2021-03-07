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Фаулер считает, что «Ливерпулю» стоит продать Салаха

07 Марта 2021, 18:00,

Бывший футболист сборной Англии Робби Фаулер высказался о возможной продаже форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

«Если Салах хочет уйти, то нужно это сделать. «Ливерпулю» просто необходимо принять решение египтянина. Я твёрдо убеждён, если клуба не устраивает игра Салаха, то нужно незамедлительно продавать его. Именно так считает и Клопп, который не хочет видеть у себя футболистов, не горящие желанием выступать за «Ливерпуль». Если Салах чем-то недоволен, то просто постарайтесь на нём заработать и инвестируйте эти деньги в новую команду – это будет правильное решение», - цитирует Фаулера Mirror.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах, Робби Фаулер
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