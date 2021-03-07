​Фирмино не сыграет против «Фулхэма»

В воскресенье вечером «Ливерпуль» проведёт домашний матч английской Премьер-лиги против «Фулхэма». В заявке мерсисайдцев на этот поединок не оказалось нападающего Роберто Фирмино. Как сообщает пресс-служба «красных», Фирмино пропустит матч из-за лёгкого ушиба.

Матч между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» стартует на «Энфилде» в пять часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.

В нынешнем сезоне Роберто Фирмино провёл за «Ливерпуль» тридцать один матч. На счету бразильского нападающего шесть забитых голов и семь результативных передач на партнёров.