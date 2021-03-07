Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Фирмино не сыграет против «Фулхэма»

07 Марта 2021, 16:40,

В воскресенье вечером «Ливерпуль» проведёт домашний матч английской Премьер-лиги против «Фулхэма». В заявке мерсисайдцев на этот поединок не оказалось нападающего Роберто Фирмино. Как сообщает пресс-служба «красных», Фирмино пропустит матч из-за лёгкого ушиба.

Матч между «Ливерпулем» и «Фулхэмом» стартует на «Энфилде» в пять часов вечера по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах LiveResult.

В нынешнем сезоне Роберто Фирмино провёл за «Ливерпуль» тридцать один матч. На счету бразильского нападающего шесть забитых голов и семь результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Роберто Фирмино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен
Галицкий строит «Краснодар» как корпорацию, и характер просто не нужен


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола