​Гвардиола объяснил, почему не останется в «Манчестер Сити» навсегда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, готов ли он остаться в английском клубе навсегда.

«Остаться в «Манчестер Сити» навсегда? Нет. Мне нужно солнце», - сказался Гвардиола для Daily Football.

Ранее Хосеп Гвардиола рассказывал о том, что в Англии его раздражают месяцы с ноября по февраль включительно из-за погодных условий.

Напомним, что Хосеп Гвардиола занимает тренерское кресло в «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За это время «горожане» дважды становились чемпионами Премьер-лиги и завоевали ряд других трофеев на внутренней арене.