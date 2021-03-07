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​Гвардиола объяснил, почему не останется в «Манчестер Сити» навсегда

07 Марта 2021, 16:12,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, готов ли он остаться в английском клубе навсегда.

«Остаться в «Манчестер Сити» навсегда? Нет. Мне нужно солнце», - сказался Гвардиола для Daily Football.

Ранее Хосеп Гвардиола рассказывал о том, что в Англии его раздражают месяцы с ноября по февраль включительно из-за погодных условий.

Напомним, что Хосеп Гвардиола занимает тренерское кресло в «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За это время «горожане» дважды становились чемпионами Премьер-лиги и завоевали ряд других трофеев на внутренней арене.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (1)
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0
ARTUR
07 Марта 2021, 17:03

уже возвращайся домой , там не початый край работы .

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