Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Гвардиола: «В начале сезона мне не нравилась моя команда»

07 Марта 2021, 13:55,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о непростом периоде своей команды в начале сезона.

«Я всегда являюсь зрителем. Я тренер, но я зритель. Я хочу получать удовольствие, я хочу видеть, что моя команда играет так, как должна.

Я проигрывал в Барселоне, я проигрывал в Мюнхене, но всегда узнавал свою команду. В начале этого сезона я не узнавал свою команду, мне она не нравилась.

Я разговаривал со своим штабом, с сотрудниками, мы много обсуждали. Я сказал: «Ребята, мы делали это здесь, в Англии, а раньше делали это в Германии и Испании. Давайте просто вернёмся к своим принципам, и постараемся сделать это снова. Нет гарантий, что мы будем побеждать, но, по крайней мере, мы будем гордиться командой».

После этого последовала одна победа, вторая победа, выросла уверенность. И это помогло нам оказаться в том положении, в котором мы сейчас находимся», - сказал Гвардиола Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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