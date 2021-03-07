​Госенс отреагировал на слухи об интересе со стороны «Манчестер Сити»

Футболист «Аталанты» Робин Госенс высказался по поводу слухов, которые связывают его с интересом «Манчестер Сити».

«Слухи о «Манчестер Сити»? Я могу лишь сказать, что действительно счастлив в Бергамо, и что для меня это второй дом. Что случится летом, я не знаю», - рассказал Госенс Bergamo TV.

Робин Госенс выступает на позициях слева в обороне и в полузащите. В нынешнем сезоне немец провёл тридцать один матч в различных соревнованиях. На его счету десять забитых мячей и шесть результативных передач.

Добавим, что Робин Госенс выступает за «Аталанту» с лета 2017 года.