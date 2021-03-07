​Госенс отреагировал на слухи об интересе со стороны «Манчестер Сити»

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07 Марта 2021, 13:46,
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Футболист «Аталанты» Робин Госенс высказался по поводу слухов, которые связывают его с интересом «Манчестер Сити».
«Слухи о «Манчестер Сити»? Я могу лишь сказать, что действительно счастлив в Бергамо, и что для меня это второй дом. Что случится летом, я не знаю», - рассказал Госенс Bergamo TV.
Робин Госенс выступает на позициях слева в обороне и в полузащите. В нынешнем сезоне немец провёл тридцать один матч в различных соревнованиях. На его счету десять забитых мячей и шесть результативных передач.
Добавим, что Робин Госенс выступает за «Аталанту» с лета 2017 года.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Аталанта, Робин Госенс