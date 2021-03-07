Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Конфликт с Клоппом может ускорить отъезд Салаха из «Ливерпуля»

07 Марта 2021, 12:49,

Отношения между нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и главным тренером Юргеном Клоппом испорчены. Ситуацию обострила замена египетского футболиста в последнем матче Премьер-лиги против «Челси». Как сообщает AS, конфликт с Клоппом может ускорить отъезд Салаха из «Ливерпуля».

В то же время «Ливерпуль» всерьёз намерен заполучить Килиана Мбаппе. Несмотря на удар пандемии, мерсисайдцы сохраняют финансовые возможности для осуществления этой сделки. Поспособствовать трансферу может баскетболист Леброн Джеймс, который дружит с Мбаппе и является одним из акционеров «Ливерпуля».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Николаев Алексей
07 Марта 2021, 14:47

Салах- черножопик ты кем себя возомнил?

0
overkill666
07 Марта 2021, 13:05

думается никакая дружба не поспособствует отказу от ЛЧ со стороны Мбаппе.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении
​Месси поругался с руководством «Севильи» в подтрибунном помещении


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола