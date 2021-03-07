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07 Марта 2021, 12:49,
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Отношения между нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и главным тренером Юргеном Клоппом испорчены. Ситуацию обострила замена египетского футболиста в последнем матче Премьер-лиги против «Челси». Как сообщает AS, конфликт с Клоппом может ускорить отъезд Салаха из «Ливерпуля».
В то же время «Ливерпуль» всерьёз намерен заполучить Килиана Мбаппе. Несмотря на удар пандемии, мерсисайдцы сохраняют финансовые возможности для осуществления этой сделки. Поспособствовать трансферу может баскетболист Леброн Джеймс, который дружит с Мбаппе и является одним из акционеров «Ливерпуля».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп, Килиан Мбаппе, Мохамед Салах
Салах- черножопик ты кем себя возомнил?
думается никакая дружба не поспособствует отказу от ЛЧ со стороны Мбаппе.