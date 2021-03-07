Отношения между нападающим «Ливерпуля» Мохамедом Салахом и главным тренером Юргеном Клоппом испорчены. Ситуацию обострила замена египетского футболиста в последнем матче Премьер-лиги против «Челси». Как сообщает AS, конфликт с Клоппом может ускорить отъезд Салаха из «Ливерпуля».

В то же время «Ливерпуль» всерьёз намерен заполучить Килиана Мбаппе. Несмотря на удар пандемии, мерсисайдцы сохраняют финансовые возможности для осуществления этой сделки. Поспособствовать трансферу может баскетболист Леброн Джеймс, который дружит с Мбаппе и является одним из акционеров «Ливерпуля».