Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вспомнил о причинах своего ухода из «Челси».

«Я решил уйти, потому что чувствовал, что в то время у меня не было никаких шансов играть. Я не видел новых возможностей, поэтому для меня лучшим решением было уйти из «Челси» и оказаться в ситуации, когда я могу начать всё сначала.

Ожидал ли я, что всё так сложится? Очевидно, нет. Я никогда не сомневался в своих способностях, но тогда был не лучший момент в моей карьере. Я не мог представить, что через восемь лет буду играть за «Манчестер Сити», играть на чемпионатах мира и так далее. Это замечательно», - рассказал де Брёйне Sky Sports.