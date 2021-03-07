​«ПСЖ» хочет купить де Хеа

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07 Марта 2021, 09:32,
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа стал главной трансферной целью «ПСЖ», сообщает The Sun. По данным источника, главный тренер парижан Маурисио Почеттино видит в де Хеа замену для Кейлора Наваса.
В нынешнем сезоне Давид де Хеа провёл за «Манчестер Юнайтед» двадцать девять матчей в различных соревнованиях. В десяти из них испанец сохранил свои ворота на замке. В девятнадцати других играх де Хеа пропустил тридцать семь мячей.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает 30-летнего Давида де Хеа, выступающего за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, в 25 миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Давид Де Хеа, Трансферы футбола - лето 2021