​«ПСЖ» хочет купить де Хеа

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа стал главной трансферной целью «ПСЖ», сообщает The Sun. По данным источника, главный тренер парижан Маурисио Почеттино видит в де Хеа замену для Кейлора Наваса.

В нынешнем сезоне Давид де Хеа провёл за «Манчестер Юнайтед» двадцать девять матчей в различных соревнованиях. В десяти из них испанец сохранил свои ворота на замке. В девятнадцати других играх де Хеа пропустил тридцать семь мячей.

Авторитетный портал transfermarkt оценивает 30-летнего Давида де Хеа, выступающего за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года, в 25 миллионов евро.