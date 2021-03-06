Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Это было ужасно»: Фергюсон поделился воспоминаниями о болезни

06 Марта 2021, 23:28,

Сэр Алекс Фергюсон в субботу выступил на кинофестивале в Глазго. Там состоялась премьера документального фильма в честь тренера под названием «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдаваться».

Шотландец поделился воспоминаниями о перенесённом несколько лет назад кровоизлиянии в мозг.

«Я не мог произнести ни слова. Это было ужасно, абсолютно ужасно. В моей голове крутились мысли: «Вернётся ли моя память?», «Смогу ли я когда-нибудь снова заговорить?», - приводит слова Фергюсона Manchester Evening News.

Напомним, Алекс Фергюсон работал главным тренером «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Алекс Фергюсон
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола