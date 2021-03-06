​«Это было ужасно»: Фергюсон поделился воспоминаниями о болезни

Сэр Алекс Фергюсон в субботу выступил на кинофестивале в Глазго. Там состоялась премьера документального фильма в честь тренера под названием «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдаваться».

Шотландец поделился воспоминаниями о перенесённом несколько лет назад кровоизлиянии в мозг.

«Я не мог произнести ни слова. Это было ужасно, абсолютно ужасно. В моей голове крутились мысли: «Вернётся ли моя память?», «Смогу ли я когда-нибудь снова заговорить?», - приводит слова Фергюсона Manchester Evening News.

Напомним, Алекс Фергюсон работал главным тренером «Манчестер Юнайтед» на протяжении 26 лет.