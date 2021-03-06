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«Арсенал» расстанется с Гендузи

06 Марта 2021, 15:17,

Хавбек Маттео Гендузи, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за берлинскую «Герту», больше не нужен лондонскому «Арсеналу».

Как информирует Football Insider, наставник «канониров» Микель Артета провел беседу с 21-летним французским футболистом. В ходе общения испанский тренер заявил, что Маттео больше не нужен клубу и будет продан в летнее трансферное окно.

Гендузи перешел в «Арсенал» летом 2018-го года из «Лорьяна». Лондонцы заплатили за игрока восемь миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел 18 поединков в Бундеслиге, забил два гола и получил три желтые карточки.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Микель Артета, Маттео Гендузи
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