Клопп: «Мне не нужны футболисты, которые готовы уйти из «Ливерпуля» из-за невыхода в ЛЧ»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном уходе футболистов из-за неудачного выступления команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Не думаю, что сейчас нужно беспокоиться об этом. Я верю в своих игроков. Уверен, что такого не случится. Однако, если футболист не захочет играть за нас из невыхода в Лигу чемпионов, пусть уходит. Нам не нужные такие игроки», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.com.

«Ливерпуль» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. После 27 туров мерсисайдцы занимают лишь седьмое место в турнирной таблице.