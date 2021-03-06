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Клопп: «Мне не нужны футболисты, которые готовы уйти из «Ливерпуля» из-за невыхода в ЛЧ»

06 Марта 2021, 14:12,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном уходе футболистов из-за неудачного выступления команды в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Не думаю, что сейчас нужно беспокоиться об этом. Я верю в своих игроков. Уверен, что такого не случится. Однако, если футболист не захочет играть за нас из невыхода в Лигу чемпионов, пусть уходит. Нам не нужные такие игроки», - приводит слова немецкого тренера портал Goal.com.

«Ливерпуль» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. После 27 туров мерсисайдцы занимают лишь седьмое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
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Комментарии (1)
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0
snk6565
06 Марта 2021, 14:55

Такое ощущение, что все эти разговоры про капризы некоторых товарищей из состава Ливера отнюдь не пустой звук...жаль, что это отражается на игре команды и результатах

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