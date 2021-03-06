Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Тухель оценил игру Канте

06 Марта 2021, 10:31,

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике команды Нголо Канте.

«На первой же тренировке я понял, на что способен этот игрок. Канте отлично действует в отборе мяча, это настоящий командный футболист. Он играет на самом высоком уровне. Я очень рад, что в моем распоряжении есть такой исполнитель», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба английского клуба.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 29-летний французский опорник провел 23 встречи, в которых отдал два ассиста и получил шесть желтых карточек.

После 27 туров Премьер-лиги «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Томас Тухель, Н'Голо Канте
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