Тухель оценил игру Канте

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель поделился мнением о полузащитнике команды Нголо Канте.

«На первой же тренировке я понял, на что способен этот игрок. Канте отлично действует в отборе мяча, это настоящий командный футболист. Он играет на самом высоком уровне. Я очень рад, что в моем распоряжении есть такой исполнитель», - передает слова немецкого специалиста пресс-служба английского клуба.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии 29-летний французский опорник провел 23 встречи, в которых отдал два ассиста и получил шесть желтых карточек.

После 27 туров Премьер-лиги «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице.