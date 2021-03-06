«Ливерпуль» - главный претендент на Кулибали

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не перейдет в мюнхенскую «Баварию». Ранее СМИ сообщали об интересе чемпиона Германии к сенегальскому футболисту, однако известный инсайдер Кристиан Фальк опроверг эту информацию.

По данным журналиста, главным претендентом на 29-летнего африканского игрока является «Ливерпуль», испытывающий большие проблемы в обороне из-за многочисленных травм игроков.

Ранее сообщалось, что «Наполи» решится на продажу Кулибали, если не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Калиду играет за неаполитанцев с 2014-го года. В текущем сезоне Серии А он провел 17 матчей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.