«Ливерпуль» - главный претендент на Кулибали

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06 Марта 2021, 09:59,
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не перейдет в мюнхенскую «Баварию». Ранее СМИ сообщали об интересе чемпиона Германии к сенегальскому футболисту, однако известный инсайдер Кристиан Фальк опроверг эту информацию.
По данным журналиста, главным претендентом на 29-летнего африканского игрока является «Ливерпуль», испытывающий большие проблемы в обороне из-за многочисленных травм игроков.
Ранее сообщалось, что «Наполи» решится на продажу Кулибали, если не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Калиду играет за неаполитанцев с 2014-го года. В текущем сезоне Серии А он провел 17 матчей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ливерпуль, Калиду Кулибали, Трансферы футбола - лето 2021
Брэд сив кейбл. К лету, даст Б-г, ребята-ЦЗ хором выздоровеют, а Юра убудет пожинать лавры с Бундесманшафт, так что подобные новости за неимением туалетной бумаги должны висеть сами знаете где. Уверен, летом в Ливер придёт Джерард, и кого он купит, кого продаст - только одному ему и известно.