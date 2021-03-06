Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Ливерпуль» - главный претендент на Кулибали

06 Марта 2021, 09:59,

Защитник «Наполи» Калиду Кулибали не перейдет в мюнхенскую «Баварию». Ранее СМИ сообщали об интересе чемпиона Германии к сенегальскому футболисту, однако известный инсайдер Кристиан Фальк опроверг эту информацию.

По данным журналиста, главным претендентом на 29-летнего африканского игрока является «Ливерпуль», испытывающий большие проблемы в обороне из-за многочисленных травм игроков.

Ранее сообщалось, что «Наполи» решится на продажу Кулибали, если не сможет выйти в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Калиду играет за неаполитанцев с 2014-го года. В текущем сезоне Серии А он провел 17 матчей, получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Калиду Кулибали, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Oscar2
06 Марта 2021, 11:51

Брэд сив кейбл. К лету, даст Б-г, ребята-ЦЗ хором выздоровеют, а Юра убудет пожинать лавры с Бундесманшафт, так что подобные новости за неимением туалетной бумаги должны висеть сами знаете где. Уверен, летом в Ливер придёт Джерард, и кого он купит, кого продаст - только одному ему и известно.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола