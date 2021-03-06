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«Манчестер Юнайтед» поднимет зарплату Фернандешу

06 Марта 2021, 09:37,

Руководство «Манчестер Юнайтед» планирует пересмотреть условия трудового договора полузащитника Бруну Фернандеша, об этом информирует Transfer News в «Твиттере».

Согласно данным источника, боссы манкунианского гранда довольны игрой португальского хавбека и готовы поднять ему заработную плату. После изменений в контракте Бруну будет зарабатывать более 200 тысяч фунтов в неделю.

Фернандеш защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с января 2020-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Бруну провел 27 матчей, забил 15 голов (7 - с пенальти) и отдал десять результативных передач.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Бруну Фернандеш
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