Топ-клуб Серии А нацелился на Агуэро

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, контракт которого с английским топ-клубом истекает по завершении нынешнего сезона, может переехать в итальянскую Серию А. Об этом информирует портал Goal.com.

В услугах 32-летнего аргентинского бомбардира заинтересован туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» считает, что Агуэро станет отличным напарником для португальца Криштиану Роналду.

Серхио защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011-го года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги форвард провел шесть матчей, не отметившись голами и результативными передачами.