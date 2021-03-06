Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Топ-клуб Серии А нацелился на Агуэро

06 Марта 2021, 09:00,

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, контракт которого с английским топ-клубом истекает по завершении нынешнего сезона, может переехать в итальянскую Серию А. Об этом информирует портал Goal.com.

В услугах 32-летнего аргентинского бомбардира заинтересован туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» считает, что Агуэро станет отличным напарником для португальца Криштиану Роналду.

Серхио защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011-го года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги форвард провел шесть матчей, не отметившись голами и результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
beorn_n
06 Марта 2021, 09:49

Они состав решили омолодить а потом снова набрать пенсионеров?)

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
Месси чудом не вылетел из Кубка Короля: «Барселона» была на волоске, но дожала «Севилью» в полуфинале
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
258 миллионов евро на два титула РПЛ: Эффективность трансферов «Зенита»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола