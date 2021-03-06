Топ-клуб Серии А нацелился на Агуэро

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06 Марта 2021, 09:00,
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро, контракт которого с английским топ-клубом истекает по завершении нынешнего сезона, может переехать в итальянскую Серию А. Об этом информирует портал Goal.com.
В услугах 32-летнего аргентинского бомбардира заинтересован туринский «Ювентус». Руководство «старой синьоры» считает, что Агуэро станет отличным напарником для португальца Криштиану Роналду.
Серхио защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2011-го года. В текущем сезоне английской Премьер-лиги форвард провел шесть матчей, не отметившись голами и результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Серхио Агуэро, Трансферы футбола - лето 2021
Они состав решили омолодить а потом снова набрать пенсионеров?)