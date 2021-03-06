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Диас: «Роналдиньо вдохновляет меня и как человек, и как игрок»

06 Марта 2021, 00:22,

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас рассказал о своём кумире.

«Роналдиньо – мой кумир с детства, я всегда восхищался его игрой. Радость и непосредственность, с которыми он играл, и тепло, которое исходило от него… Я всегда ценил в нём это. Мой отец дружил с ним с детства, поэтому мы близко общались. Роналдиньо вдохновляет меня и как человек, и как игрок. Самое главное для меня – получать удовольствие от того, что я люблю больше всего, а именно игры в футбол. Когда я нахожусь на поле, то стараюсь радовать окружающих», - цитирует Диаса Sky Sports.

24-летний бразилец перешёл в «Лидс» из «Ренна» в летнее трансферное окно.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Роналдиньо, Рафинья Диас
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