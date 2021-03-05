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Каррагер: «Замена Салаха в матче с «Челси» показалась мне странной»

05 Марта 2021, 22:17,

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о замене нападающего Мохамеда Салаха в матче с «Челси» (0:1).

«Салах – отличный бомбардир, а «Ливерпулю» не хватало гола, именно это им нужно было во втором тайме. Возможно, всё дело в количестве сыгранных матчей, но мне это показалось странным, нужно задавать вопросы Клоппу. Дело в том, что, когда вам нужен поздний гол, то на поле должно присутствовать максимальное количество людей, которые могут его соорудить. Мохамед один из них», - цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, что египетский футболист был заменен на 62-й минуте.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ливерпуль, Мохамед Салах, Джейми Каррагер
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