Каррагер: «Замена Салаха в матче с «Челси» показалась мне странной»

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о замене нападающего Мохамеда Салаха в матче с «Челси» (0:1).

«Салах – отличный бомбардир, а «Ливерпулю» не хватало гола, именно это им нужно было во втором тайме. Возможно, всё дело в количестве сыгранных матчей, но мне это показалось странным, нужно задавать вопросы Клоппу. Дело в том, что, когда вам нужен поздний гол, то на поле должно присутствовать максимальное количество людей, которые могут его соорудить. Мохамед один из них», - цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, что египетский футболист был заменен на 62-й минуте.