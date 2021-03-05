Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Сложно выбирать между этими футболистами. Но для меня лучший – Роналду, потому что мне довелось тренировать его. У меня остались только самые теплые воспоминания о нашей совместной работе. Он забил много голов за мою команду и всегда профессионально относился к делу, именно за это я ему благодарен», - сказал Анчелотти в интервью Sky Sports.

Напомним, что с 2013 по 2015 год 61-летний итальянский специалист работал в мадридском «Реале», где и пересёкся с Роналду.