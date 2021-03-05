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Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду

05 Марта 2021, 20:42,

Наставник «Эвертона» Карло Анчелотти сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Сложно выбирать между этими футболистами. Но для меня лучший – Роналду, потому что мне довелось тренировать его. У меня остались только самые теплые воспоминания о нашей совместной работе. Он забил много голов за мою команду и всегда профессионально относился к делу, именно за это я ему благодарен», - сказал Анчелотти в интервью Sky Sports.

Напомним, что с 2013 по 2015 год 61-летний итальянский специалист работал в мадридском «Реале», где и пересёкся с Роналду.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Alex1972
05 Марта 2021, 21:19

Карло, если бы тренировал команду, в которой был Месси, ты заговорил бы по другому.... Но, все равно ты - великий тренер.... Только бросай курить....

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