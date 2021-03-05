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Льорис: «Вернулся прежний Алли, это хорошо для команды»

05 Марта 2021, 18:07,

Вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис отмечает прогресс одноклубника Деле Алли.

- Мне бы не хотелось говорить о январе. Это его личное дело, и мне бы не хотелось давать оценку, это меня не касается. Как партнер он всегда вел себя профессионально, - заявил Льорис France 24. - Он забыл о разочаровании и с первого дня второй части сезона после закрытия трансферного окна начал постепенно выходить на пик формы. Сейчас вернулся прежний Алли, это хорошо для команды.

Также Льорис добавил, что не оставляет надежд на финиш в топ-4. «Тоттенхэм» занимает восьмое место и отстает от четвертой строчки на пять очков, проведя на один матч меньше, чем многие конкуренты.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Уго Льорис, Деле Алли
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