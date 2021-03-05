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«Челси» готовит контракт для Доннаруммы

05 Марта 2021, 10:20,

Лондонский «Челси» хочет усилить вратарскую линию, несмотря на отличную игру Эдуарда Менди. Об этом информирует liberoquotidiano.

По данным источника, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, у которого истекает срок действия контракта с «Миланом». «Пенсионеры» готовы предложить вратарю долгосрочный трудовой договор с заработной платой в размере 10,5 миллиона евро в год.

В услугах Доннаруммы также заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Серии А Джанлуиджи провел 24 поединка, в которых пропустил 27 голов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
05 Марта 2021, 12:28

На кой? Кепа "подтянет" матчасть!

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