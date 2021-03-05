«Челси» готовит контракт для Доннаруммы

Лондонский «Челси» хочет усилить вратарскую линию, несмотря на отличную игру Эдуарда Менди. Об этом информирует liberoquotidiano.

По данным источника, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру итальянца Джанлуиджи Доннаруммы, у которого истекает срок действия контракта с «Миланом». «Пенсионеры» готовы предложить вратарю долгосрочный трудовой договор с заработной платой в размере 10,5 миллиона евро в год.

В услугах Доннаруммы также заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Серии А Джанлуиджи провел 24 поединка, в которых пропустил 27 голов.