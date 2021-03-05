«Арсенал» интересуется защитником «РБ Лейпцига»

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05 Марта 2021, 09:41,
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Защитник «РБ Лейпцига» Ибраима Конате попал в сферу интересов лондонского «Арсенала», об этом рапортует Evening Standard. В услугах 21-летнего исполнителя лично заинтересован главный тренер команды Микель Артета.
Ранее СМИ сообщали, что интерес к Конате проявляют еще несколько топ-клубов английской Премьер-лиги. Пригласить игрока готовы «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Челси».
Трансферная стоимость французского защитника составляет порядка 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Ибраима принял участие в восьми встречах, записав на свой счет один забитый мяч.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Трансферы футбола - лето 2021, Ибраима Конате