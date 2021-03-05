Вудворд: «Всем очевиден прогресс, которого добился «МЮ»

Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд отметил прогресс, которого добилась команда в нынешнем сезоне под руководством норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.

«Думаю, всем очевиден прогресс, которого добились Сульшер и футболисты. Также большим поводом для оптимизма является наша процветающая академия. Клуб с высоко поднятой головой смотрит в будущее на поле и за его пределами», - приводит слова руководителя Manchester Evening News.

После 27 проведенных матчей «красные дьяволы» набрали 51 балл и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Манкунианцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков.