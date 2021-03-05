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Вудворд: «Всем очевиден прогресс, которого добился «МЮ»

05 Марта 2021, 08:47,

Вице-президент «МЮ» Эд Вудворд отметил прогресс, которого добилась команда в нынешнем сезоне под руководством норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.

«Думаю, всем очевиден прогресс, которого добились Сульшер и футболисты. Также большим поводом для оптимизма является наша процветающая академия. Клуб с высоко поднятой головой смотрит в будущее на поле и за его пределами», - приводит слова руководителя Manchester Evening News.

После 27 проведенных матчей «красные дьяволы» набрали 51 балл и занимают вторую строчку в турнирной таблице. Манкунианцы отстают от лидирующего «Манчестер Сити» на 14 очков.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Эд Вудворд
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Комментарии (1)
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Манкунианец76
05 Марта 2021, 09:35

что такое прогресс без стабильности и дисциплины игроков?НИЧЕГО!!!!Ну,может у команды вообщем и есть прогресс,но вот в руководстве клуба-полный швах((((Вудди,а ну ка напомни,сколько лет вы ищите спортивного директора??То то же....

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