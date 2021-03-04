Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​Клуб АПЛ может пригласить Гаттузо

04 Марта 2021, 18:51,

Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо может поработать в английской Премьер-лиге. Как сообщает Tuttomercatoweb, к итальянскому специалисту присматривается «Вулверхэмптон». Тренерский мостик «волков» ныне занимает Нуну Эшпиришу, однако португалец может покинуть клуб в конце сезона.

В последние недели в прессе появлялось множество слухов о том, что президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис может отправить Гаттузо в отставку из-за несоответствия результатов ожиданиям. На текущий момент неаполитанцы располагаются на шестой позиции в турнирной таблице Серии А.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Наполи, Вулверхэмптон, Дженнаро Гаттузо
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