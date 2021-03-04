​Рэшфорд оскорбил Магуайра во время матча

В среду вечером «Манчестер Юнайтед» снова потерял очки в чемпионате Англии, добившись лишь ничьей в гостях у «Кристал Пэлас» (0:0).

На футбольном поле «Селхерст Парк» не обошлось без конфликта, фигурантами которого стали игроки «Манчестер Юнайтед». Защитник Гарри Магуайр был недоволен действиями Маркуса Рэшфорда, забравшегося в офсайд. Используя ненормативную лексику, Магуайр призвал партнёра не забираться «вне игры».

Рэшфорд ответил достаточно резко. Форвард призвал капитана команды заткнуться, а также оскорбил его, пишет Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» остаётся на втором месте в таблице АПЛ, но отставание команды от лидирующего «Манчестер Сити» выросло уже до четырнадцати баллов.