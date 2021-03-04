Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Клопп: «Люди не хотят тебя слушать, если нет результата»

04 Марта 2021, 16:33,

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на фоне неудачный матчей своей команды в этом году.

«Проблема в том, что футбол – это результат. Если какие-то мелочи становятся лучше, но результат не улучшается, люди не хотят тебя слушать.

Когда мы выигрываем 15 или 20 матчей подряд, люди слушают меня и говорят: «Боже мой, какие гениальные вещи он говорит». Когда же мы не побеждаем, я могу сказать то же самое, а в ответ люди скажут: «Ага, ага, ага, главное выиграй этот матч».

Это не проблема, ведь я отвечаю не только за сегодня, но и за ближайшие несколько лет. Мы не можем доказать сейчас, что стали лучше. Придётся доказать это чуточку позже», - рассказал Клопп Sky Sports.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ливерпуль, Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола