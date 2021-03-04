​Клопп: «Люди не хотят тебя слушать, если нет результата»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался на фоне неудачный матчей своей команды в этом году.

«Проблема в том, что футбол – это результат. Если какие-то мелочи становятся лучше, но результат не улучшается, люди не хотят тебя слушать.

Когда мы выигрываем 15 или 20 матчей подряд, люди слушают меня и говорят: «Боже мой, какие гениальные вещи он говорит». Когда же мы не побеждаем, я могу сказать то же самое, а в ответ люди скажут: «Ага, ага, ага, главное выиграй этот матч».

Это не проблема, ведь я отвечаю не только за сегодня, но и за ближайшие несколько лет. Мы не можем доказать сейчас, что стали лучше. Придётся доказать это чуточку позже», - рассказал Клопп Sky Sports.