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​Хендерсон заменит де Хеа в воротах «МЮ» на ближайший месяц

04 Марта 2021, 16:17,

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» сообщил голкиперу Дину Хендерсону, что он будет защищать ворота команды до конца марта. Об этом на своих страницах сообщает Manchester Evening News.

В среду Хендерсон отыграл все 90 минут в игре против «Кристал Пэлас». Давид де Хеа не попал даже в заявку по личным причинам. Какова суть этих личных причин, не объяснятся. Судя по всему, в ближайших матчах испанский голкипер сыграть не сможет.

Двадцатитрёхлетний Дин Хендерсон в этом сезоне защищал ворота «Манчестер Юнайтед» в четырнадцати матчах в рамках различных турниров, пропустив девять голов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Юнайтед, Давид Де Хеа, Дин Хендерсон
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Underdog
04 Марта 2021, 16:29

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