​Хендерсон заменит де Хеа в воротах «МЮ» на ближайший месяц

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» сообщил голкиперу Дину Хендерсону, что он будет защищать ворота команды до конца марта. Об этом на своих страницах сообщает Manchester Evening News.

В среду Хендерсон отыграл все 90 минут в игре против «Кристал Пэлас». Давид де Хеа не попал даже в заявку по личным причинам. Какова суть этих личных причин, не объяснятся. Судя по всему, в ближайших матчах испанский голкипер сыграть не сможет.

Двадцатитрёхлетний Дин Хендерсон в этом сезоне защищал ворота «Манчестер Юнайтед» в четырнадцати матчах в рамках различных турниров, пропустив девять голов.