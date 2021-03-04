Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Арсенал» нашёл замену Ляказетту в Бундеслиге

04 Марта 2021, 10:59,

Португальский форвард Андре Силва, который проводит успешный сезон в составе франкфуртского «Айнтрахта», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.

Согласно сведениям Transfermarketweb, заинтересованность в подписании 25-летнего бомбардира проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» подыскивают замену Александру Ляказетту. Ранее стало известно, что французский нападающий решил покинуть лондонский коллектив в летнее трансферное окно.

В текущем розыгрыше чемпионата Германии Силва провел 21 поединок. Португалец отметился 19 забитыми мячами (шесть - с пенальти) и двумя результативными передачами.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Арсенал Лондон, Александр Ляказетт, Трансферы футбола - лето 2021, Андре Силва
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
LMI
04 Марта 2021, 12:02

Нифига не понял чем уже Ляказетт не угодил?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола