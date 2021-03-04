«Арсенал» нашёл замену Ляказетту в Бундеслиге

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04 Марта 2021, 10:59,
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Португальский форвард Андре Силва, который проводит успешный сезон в составе франкфуртского «Айнтрахта», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге.
Согласно сведениям Transfermarketweb, заинтересованность в подписании 25-летнего бомбардира проявляет лондонский «Арсенал». «Канониры» подыскивают замену Александру Ляказетту. Ранее стало известно, что французский нападающий решил покинуть лондонский коллектив в летнее трансферное окно.
В текущем розыгрыше чемпионата Германии Силва провел 21 поединок. Португалец отметился 19 забитыми мячами (шесть - с пенальти) и двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Арсенал Лондон, Александр Ляказетт, Трансферы футбола - лето 2021, Андре Силва
Нифига не понял чем уже Ляказетт не угодил?