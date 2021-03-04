«Интер» выплатил «Манчестер Юнайтед» бонус за Лукаку

Руководство миланского «Интера» рассчиталось со своими коллегами из «Манчестер Юнайтед» по бонусным выплатам за успехи бельгийского нападающего Ромелу Лукаку.

Как сообщает журналист La Repubblica Франко Ванни, «нерадзурри» заплатили «красным дьяволам» 1,9 миллиона евро в качестве бонуса.

Напомним, что 27-летний бельгийский бомбардир перебрался в миланский клуб летом 2019-го года. Ромелу заключил с «Интером» долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2024-го года.

В нынешнем сезоне Серии А Лукаку сыграл 23 матча, отметившись 18 голами и шестью ассистами.