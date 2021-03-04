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Шоу - лучший игрок «МЮ» в феврале

04 Марта 2021, 09:16,

Фланговый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу признан лучшим футболистом «красных дьяволов» в прошлом месяце по версии болельщиков. Об этом информирует пресс-служба манкунианского гранда.

Согласно итогам опроса, 25-летний исполнитель набрал 37 процентов голосов. В голосовании Шоу обогнал Даниэля Джеймса (28%), Бруну Фернандеша (24%) и Скотта Мактоминея (11%).

Стоит отметить, что для Люка это первая подобная награда с марта 2019-го года.

В феврале защитник принял участие в шести поединках. Шоу записал на свой счет четыре результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Люк Шоу
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