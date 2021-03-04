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Каррагер - Джеррарду: «В следующем сезоне жду тебя в «Ливерпуле»

04 Марта 2021, 08:59,

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер обратился к своему экс-одноклубнику Стивену Джеррарду, ныне занимающему пост главного тренера «Глазго Рейнджерс».

«Люблю тебя, мужик. В следующем сезоне жду тебя в «Ливерпуле», - заявил Каррагера в эфире CBS Sports.

Джеррард является легендой «Ливерпуля». В составе мерсисайдского коллектива он выступал с 1998-го по 2015-й год.

Под руководством Стивена «Глазго Рейнджерс» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии. Команда опережает идущий вторым «Селтик» на 18 баллов.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Стивен Джеррард, Джейми Каррагер
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