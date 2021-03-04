«Ювентус» рассматривает двух игроков на позицию опорника

Руководство туринского «Ювентуса» подыскивает усиление на позицию опорного полузащитника. Как информирует Tuttosport, в поле зрения «старой синьоры» находятся два футболиста.

Приоритетной целью чемпиона Италии является хавбек лондонского «Челси» Жоржиньо Фрелло. Если этот трансфер не состоится, туринский гранд обратится к альтернативному варианту - Мануэлю Локателли из «Сассуоло».

Стоит отметить, что заинтересованность в услугах Локателли также проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

«Ювентус» набрал 49 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.