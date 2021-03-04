«Ювентус» рассматривает двух игроков на позицию опорника

|
04 Марта 2021, 08:48,
|
|
Руководство туринского «Ювентуса» подыскивает усиление на позицию опорного полузащитника. Как информирует Tuttosport, в поле зрения «старой синьоры» находятся два футболиста.
Приоритетной целью чемпиона Италии является хавбек лондонского «Челси» Жоржиньо Фрелло. Если этот трансфер не состоится, туринский гранд обратится к альтернативному варианту - Мануэлю Локателли из «Сассуоло».
Стоит отметить, что заинтересованность в услугах Локателли также проявляют мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
«Ювентус» набрал 49 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Трансферы футбола - лето 2021, Жоржиньо Фрелло, Мануэль Локателли