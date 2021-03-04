Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Манчестер Юнайтед» в третьем матче кряду сыграл всухую

04 Марта 2021, 01:10,

«Манчестер Юнайтед» продолжает терять ход в Премьер-лиге. «Красные дьяволы» очень неплохо выглядели в матче с «Кристал Пэлас» на выезде, но упустили уйму моментов, в основном пробивая очень  близко от каркаса. Гарри Магуайр не раз наносил удары головой, Неманья Матич с средней дистанции, а Маркус Рэшфорд после флангового прострела. После перерыва лондонцы немного выровняли игру, но все равно Мэйсон Гринвуд и Люк Шоу имели моменты. Перед свистком «МЮ» мог потерять все, но Дин Хендерсон справился с выходом один на один в исполнении Патрика ван Анхольта.

Итог - 0:0, четвертая ничья для «МЮ» в пяти матчах, отставание от «Манчестер Сити» уже 14 очков.

Протокол игры  
Кристал Пэлас 0:0 Манчестер Юнайтед
Гуаита Висенте Уорд Джоэл Куйяте Шейку Кэхилл Гари Ван Анхольт Патрик Таунсенд Андрос Маккарти Джеймс   62' (Ридевальд Жайро (   62'   90') Миливоевич Лука Эзе Эберечи   84' (Шлупп Джеффри (   84') Айю Джордан Бентеке Кристиан
Запасные: Бачуайи Миши Уикхэм Коннор Батлэнд Джек Данн Скотт Келли Мартин Матета Жан-Филипп
Хендерсон Дин Уан-Биссака Аарон Байи Эрик Магуайр Гарри Шоу Люк Фред Сантос   74' (Мактоминай Скотт (   74') Матич Неманья Гринвуд Мэйсон Фернандеш Бруну Рэшфорд Маркус Кавани Эдинсон   76' (Джеймс Дэниэл (   76')
Запасные: Уильямс Брендон Линделоф Виктор Диалло Амад Теллес Алекс Грант Ли Туанзебе Аксел
03 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас
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Комментарии (1)
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0
CELTIC FROST
04 Марта 2021, 01:18

Много слов - и мало дела. Слабаки. хоть бы в четверке удержались. Будет не просто...

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