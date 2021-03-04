«Манчестер Юнайтед» в третьем матче кряду сыграл всухую

«Манчестер Юнайтед» продолжает терять ход в Премьер-лиге. «Красные дьяволы» очень неплохо выглядели в матче с «Кристал Пэлас» на выезде, но упустили уйму моментов, в основном пробивая очень близко от каркаса. Гарри Магуайр не раз наносил удары головой, Неманья Матич с средней дистанции, а Маркус Рэшфорд после флангового прострела. После перерыва лондонцы немного выровняли игру, но все равно Мэйсон Гринвуд и Люк Шоу имели моменты. Перед свистком «МЮ» мог потерять все, но Дин Хендерсон справился с выходом один на один в исполнении Патрика ван Анхольта.

Итог - 0:0, четвертая ничья для «МЮ» в пяти матчах, отставание от «Манчестер Сити» уже 14 очков.