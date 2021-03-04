«Манчестер Юнайтед» в третьем матче кряду сыграл всухую

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04 Марта 2021, 01:10,
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«Манчестер Юнайтед» продолжает терять ход в Премьер-лиге. «Красные дьяволы» очень неплохо выглядели в матче с «Кристал Пэлас» на выезде, но упустили уйму моментов, в основном пробивая очень близко от каркаса. Гарри Магуайр не раз наносил удары головой, Неманья Матич с средней дистанции, а Маркус Рэшфорд после флангового прострела. После перерыва лондонцы немного выровняли игру, но все равно Мэйсон Гринвуд и Люк Шоу имели моменты. Перед свистком «МЮ» мог потерять все, но Дин Хендерсон справился с выходом один на один в исполнении Патрика ван Анхольта.
Итог - 0:0, четвертая ничья для «МЮ» в пяти матчах, отставание от «Манчестер Сити» уже 14 очков.
Протокол игры
Гуаита Висенте • Уорд Джоэл • Куйяте Шейку • Кэхилл Гари • Ван Анхольт Патрик • Таунсенд Андрос • Маккарти Джеймс 62' ( Ридевальд Жайро ( 62' ) • 90'Миливоевич Лука • Эзе Эберечи 84' ( Шлупп Джеффри ( 84') • Айю Джордан • Бентеке Кристиан
Запасные: Бачуайи Миши • Уикхэм Коннор • Батлэнд Джек • Данн Скотт • Келли Мартин • Матета Жан-Филипп
Хендерсон Дин • Уан-Биссака Аарон • Байи Эрик • Магуайр Гарри • Шоу Люк • Фред Сантос 74' ( Мактоминай Скотт ( 74') • Матич Неманья • Гринвуд Мэйсон • Фернандеш Бруну • Рэшфорд Маркус • Кавани Эдинсон 76' ( Джеймс Дэниэл ( 76')
Запасные: Уильямс Брендон • Линделоф Виктор • Диалло Амад • Теллес Алекс • Грант Ли • Туанзебе Аксел
03 марта. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Кристал Пэлас
Много слов - и мало дела. Слабаки. хоть бы в четверке удержались. Будет не просто...