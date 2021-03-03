​Роджерс: «Чувствовал, что мы можем добиться победы»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс разгневан из-за голевой ошибки его команды в начале матча с «Бёрнли» (1:1).

- Мы начали игру неважно, но показали характер, что позволило вернуться. Старт второго тайма также не удался, но я чувствовал, что мы можем добиться победы, и ведь были близки к ней. Мы потеряли четыре очка из шести против «Бёрнли», это сложные матчи, особенно после драматичного поединка на выходных, - заявил Роджерс в телеэфире.

Напомним, что в воскресенье «лисы» проиграли «Арсеналу» (1:3), хотя быстро открыли счет. Команда Роджерса идет на третьем месте в Премьер-лиге с отставанием в 15 очков от лидирующего «Манчестер Сити».