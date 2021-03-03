Удаление Джагелки едва не стало рекордным

Экс-защитник сборной Англии Фил Джагелка едва не вошёл в историю Премьер-лиги в сыгранном матче 29-го тура против «Астон Виллы». Игрок «Шеффилд Юнайтед» был удален с поля на 57-й минуте, тем не менее, его команда удержала комфортные 1:0 на табло и победила в четвертый раз в сезоне.

Статистика говорит о том, что в возрасте 38 лет и 198 лет Джагелка стал вторым самым возрастным игроком, который получал красную карточку в матче Премьер-лиги. Рекорд принадлежит Стюрту Пирсу, которому в день матча «Вест Хэм» - «Эвертон» в 2001 году было 38 лет и 341 день.

Джагелка вернулся в Шеффилд летом 2019 года, проведя 12 лет в «Эвертоне». В этом сезоне он выходил на поле в девяти матчах.