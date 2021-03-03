Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Удаление Джагелки едва не стало рекордным

03 Марта 2021, 23:22,

Экс-защитник сборной Англии Фил Джагелка едва не вошёл в историю Премьер-лиги в сыгранном матче 29-го тура против «Астон Виллы». Игрок «Шеффилд Юнайтед» был удален с поля на 57-й минуте, тем не менее, его команда удержала комфортные 1:0 на табло и победила в четвертый раз в сезоне.

Статистика говорит о том, что в возрасте 38 лет и 198 лет Джагелка стал вторым самым возрастным игроком, который получал красную карточку в матче Премьер-лиги. Рекорд принадлежит Стюрту Пирсу, которому в день матча «Вест Хэм» - «Эвертон» в 2001 году было 38 лет и 341 день.

Джагелка вернулся в Шеффилд летом 2019 года, проведя 12 лет в «Эвертоне». В этом сезоне он выходил на поле в девяти матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Шеффилд Юнайтед, Фил Джагелка
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
​Какие команды РПЛ попадут в еврокубки
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола