«Лестер» едва не проиграл «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» вдесятером разобрался с «Астон Виллой»

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03 Марта 2021, 22:55,
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Перенесённые матчи 29-го тура чемпионата Англии завершились неожиданно. «Лестер» гостил у аутсайдеров из «Бёрнли», которые провели 90 минут без замен, и может радоваться ничьей 1:1 благодаря игре Касперу Шмейхелю и штанге его ворот.
В параллельной игре «Шеффилд Юнайтед» не подпустил «Астон Виллу» впритык к ливерпульским командам, обыграв бирмингемцев (1:0). При этом из-за удаления Фила Джагелки главный аутсайдер был вдесятером более трети поединка.
Протокол игры
|(1:0) Выдра Матей 4'
|34' Ихеаначо Келечи (1:1)
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли • Браунхилл Джош • Вествуд Эшли • Корк Джек • Макнил Дуайт • Выдра Матей 90' ( Родригес Джей ( 90') • Вуд Крис
Запасные: Питерс Эрик • Ричардсон Льюис • Данн Джимми • Бенсон Джош • Стивенс Дейл • Бардсли Филипп • Пикок-Фаррелл Бэйли • Лонг Кевин
Шмейхель Каспер • Амарти Даниэль • Ндиди Уилфред • Сёюнджю Чаглар • Менди Нампалис 66' ( Фофана Уэсли ( 66' ) • 79'Рикарду Перейра II • 90'Чодури Хамза 77' ( Sidnei Tavares ( 77') • Тилеманс Юри • Кастань Тимоти • Ихеаначо Келечи 67' ( Олбрайтон Марк ( 67') • Варди Джейми
Запасные: Лешаела Такгало • Фухс Кристиан • Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл • Юндер Дженгиз • Томас Люк • Уорд Дэнни II
03 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры
|(1:0) Макголдрик Дэвид 30'
Ремсдейл Арон • Ампаду Этан • Джагелка Фил • 57'Брайан Кин • Бэлдок Джордж • Ландстрем Джон • Норвуд Оливер • Флек Джон • Стивенс Энда • Брюстер Риан 60' ( Бёрк Оливер ( 60' • Макбарни Оливер 89') • Макголдрик Дэвид 45' 73' ( Осборн Бен ( 73')
Запасные: Шарп Билли • Лоу Макс • Фодеринхэм Уэсли • Iliman Ndiaye • Муссе Ли
Мартинес Эмилиано • Эль-Мухамади Ахмед • Конса Эзри • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Макгинн Джон • Накамба Марвелус 68' ( Сансон Морган ( 68') • Рамси Джакоб 68' ( Баркли Росс ( 68') • Траоре Бертран 81' ( Дэвис Кинан ( 81') • Уоткинс Олли • Эль-Гази Анвар
Запасные: Энгельс Бьорн • Тейлор Нил • Соарес Дуглас • Хитон Том • Кеслер Кейн • Трезеге
03 марта. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лестер, Бёрнли, Астон Вилла, Шеффилд Юнайтед
Согласен. Как и на такой состав первой четверки как МС. МЮ. Ливерпуль и Челси. По идее. Лестер начинает сыпаться. Как и в прошлом году. Объективно - место им в ЛЕ. Пытаться мстить там Славиям)
А Шеффилд хоть и вылетел практически,но жизнь подпортил некоторым
Это АПЛ, детка. Тут фиг угадаешь результат.