«Лестер» едва не проиграл «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» вдесятером разобрался с «Астон Виллой»

Перенесённые матчи 29-го тура чемпионата Англии завершились неожиданно. «Лестер» гостил у аутсайдеров из «Бёрнли», которые провели 90 минут без замен, и может радоваться ничьей 1:1 благодаря игре Касперу Шмейхелю и штанге его ворот.

В параллельной игре «Шеффилд Юнайтед» не подпустил «Астон Виллу» впритык к ливерпульским командам, обыграв бирмингемцев (1:0). При этом из-за удаления Фила Джагелки главный аутсайдер был вдесятером более трети поединка.