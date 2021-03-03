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«Лестер» едва не проиграл «Бёрнли», «Шеффилд Юнайтед» вдесятером разобрался с «Астон Виллой»

03 Марта 2021, 22:55,

Перенесённые матчи 29-го тура чемпионата Англии завершились неожиданно. «Лестер» гостил у аутсайдеров из «Бёрнли», которые провели 90 минут без замен, и может радоваться ничьей 1:1 благодаря игре Касперу Шмейхелю и штанге его ворот.

В параллельной игре «Шеффилд Юнайтед» не подпустил «Астон Виллу» впритык к ливерпульским командам, обыграв бирмингемцев (1:0). При этом из-за удаления Фила Джагелки главный аутсайдер был вдесятером более трети поединка.

Протокол игры  
Бёрнли 1:1 Лестер
(1:0) Выдра Матей 4'    
    34' Ихеаначо Келечи (1:1)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли Браунхилл Джош Вествуд Эшли Корк Джек Макнил Дуайт Выдра Матей   90' (Родригес Джей (   90') Вуд Крис
Запасные: Питерс Эрик Ричардсон Льюис Данн Джимми Бенсон Джош Стивенс Дейл Бардсли Филипп Пикок-Фаррелл Бэйли Лонг Кевин
Шмейхель Каспер Амарти Даниэль Ндиди Уилфред Сёюнджю Чаглар Менди Нампалис   66' (Фофана Уэсли (   66'   79') Рикарду Перейра II   90' Чодури Хамза   77' (Sidnei Tavares (   77') Тилеманс Юри Кастань Тимоти Ихеаначо Келечи   67' (Олбрайтон Марк (   67') Варди Джейми
Запасные: Лешаела Такгало Фухс Кристиан Вонтаэ Дейли-Кэмпбелл Юндер Дженгиз Томас Люк Уорд Дэнни II
03 марта. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 1:0 Астон Вилла
(1:0) Макголдрик Дэвид 30'    
Ремсдейл Арон Ампаду Этан Джагелка Фил   57' Брайан Кин Бэлдок Джордж Ландстрем Джон Норвуд Оливер Флек Джон Стивенс Энда Брюстер Риан   60' (Бёрк Оливер (   60' Макбарни Оливер   89') Макголдрик Дэвид   45'   73' (Осборн Бен (   73')
Запасные: Шарп Билли Лоу Макс Фодеринхэм Уэсли Iliman Ndiaye Муссе Ли
Мартинес Эмилиано Эль-Мухамади Ахмед Конса Эзри Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Макгинн Джон Накамба Марвелус   68' (Сансон Морган (   68') Рамси Джакоб   68' (Баркли Росс (   68') Траоре Бертран   81' (Дэвис Кинан (   81') Уоткинс Олли Эль-Гази Анвар
Запасные: Энгельс Бьорн Тейлор Нил Соарес Дуглас Хитон Том Кеслер Кейн Трезеге
03 марта. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Бёрнли, Астон Вилла, Шеффилд Юнайтед
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Комментарии (4)
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1
fireland
03 Марта 2021, 23:11
Шикарные результаты. Лестерских позорников, вообще нужно выкинуть из еврокубковой зоны.
0
CELTIC FROST
03 Марта 2021, 23:18

Согласен. Как и на такой состав первой четверки как МС. МЮ. Ливерпуль и Челси. По идее. Лестер начинает сыпаться. Как и в прошлом году. Объективно - место им в ЛЕ. Пытаться мстить там Славиям)

0
Underdog
03 Марта 2021, 23:10

А Шеффилд хоть и вылетел практически,но жизнь подпортил некоторым

1
Манчестерский Иппатий
03 Марта 2021, 22:59

Это АПЛ, детка. Тут фиг угадаешь результат.

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