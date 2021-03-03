​Клопп не отпустит некоторых игроков в сборные

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался по поводу отъездов игроков в национальные сборные в конце марта. Немец не отпустит игроков, которым по возвращению из стран, входящих в красный список, придётся отбывать карантин длиной в десять дней.

«Думаю, все клубы согласятся с тем, что мы просто не можем отпускать в сборные тех игроков, которым после возвращения придётся закрыться в отеле на десять дней. Я понимаю интересы различных футбольных федераций, но в такое время мы не можем осчастливить всех. Нужно признать, что клубы должны быть в приоритете, потому что именно здесь футболисты получают зарплату», - сказал Клопп на пресс-конференции.