«Атлетико» интересен вингер «Челси»

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03 Марта 2021, 13:18,
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Атакующий полузащитник Хаким Зиеш намерен покинуть лондонский «Челси» из-за недостатка игровой практики. Согласно данным Fichajes, 27-летний марокканский вингер имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.
Согласно данным источника, заинтересованность в услугах игрока проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают Зиеша в качестве замены Витоло.
Что касается позиции «пенсионеров», то клуб готов рассмотреть варианты продажи Зиеша.
Хаким подписал контракт с «Челси» в феврале 2020-го года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги вингер провел 13 поединков, забил гол и сделал три результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Хаким Зиеш