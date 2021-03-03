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«Атлетико» интересен вингер «Челси»

03 Марта 2021, 13:18,

Атакующий полузащитник Хаким Зиеш намерен покинуть лондонский «Челси» из-за недостатка игровой практики. Согласно данным Fichajes, 27-летний марокканский вингер имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании.

Согласно данным источника, заинтересованность в услугах игрока проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают Зиеша в качестве замены Витоло.

Что касается позиции «пенсионеров», то клуб готов рассмотреть варианты продажи Зиеша.

Хаким подписал контракт с «Челси» в феврале 2020-го года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги вингер провел 13 поединков, забил гол и сделал три результативные передачи.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Трансферы футбола - лето 2021, Хаким Зиеш
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