«Манчестер Юнайтед» выделит 70 млн евро на покупку защитника «Севильи»

Защитник «Севильи» Жюль Кунде является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Об этом информирует La Razon.

Согласно информации источника, руководство английского гранда готово серьезно потратиться на приобретение 22-летнего французского футболиста. «Красные дьяволы» намерены выделить на трансфер порядка 70 миллионов евро. Манкунианцы хотят подписать Кунде в пару к Гарри Магуайру.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жюль провел 21 матч, забил один гол и получил две желтые карточки. За андалусийский коллектив защитник выступает с 2019-го года.