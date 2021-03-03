«Манчестер Юнайтед» выделит 70 млн евро на покупку защитника «Севильи»

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03 Марта 2021, 11:44,
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Защитник «Севильи» Жюль Кунде является приоритетной целью «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Об этом информирует La Razon.
Согласно информации источника, руководство английского гранда готово серьезно потратиться на приобретение 22-летнего французского футболиста. «Красные дьяволы» намерены выделить на трансфер порядка 70 миллионов евро. Манкунианцы хотят подписать Кунде в пару к Гарри Магуайру.
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Жюль провел 21 матч, забил один гол и получил две желтые карточки. За андалусийский коллектив защитник выступает с 2019-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Манчестер Юнайтед, Трансферы футбола - лето 2021, Жюль Кунде