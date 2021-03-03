Вейналдум переходит из «Ливерпуля» в «Интер»

Голландский полузащитник Джорджиньо Вейналдум, скорее всего, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. 30-летний футболист не договорился с «Ливерпулем» о продлении контракта, истекающего летом текущего года.

Как сообщает Sport Witness, хавбек близок к переходу в миланский «Интер». Стороны провели предварительные переговоры и договорились о сотрудничестве.

Напомним, что Джорджиньо защищает цвета «Ливерпуля» с 2016-го года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Вейналдум провел 26 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. В пассиве голландца одна желтая карточка.